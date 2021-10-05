ООС: бойовики чотири рази порушили "режим тиші"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи, збройні формування Російської Федерації і надалі здійснюють обстріли позицій Збройних Сил України. Протягом минулої доби, 4 жовтня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню. Про це повідомили у штабі ООС, передає УНН.
Деталі
Біля Лебединського ворожі збройні формування здійснили прицільний обстріл наших позицій з ручних та станкових протитанкових гранатометів, а також з підствольних гранатометів.
Поблизу Новотошківського ворог двічі вів вогонь з великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування.
Втрат серед військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил немає.
Реакція української сторони
На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили його припинити вогневу активність.
Ситуація від початку доби
Станом на 7 годину ранку, 5 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Нагадаємо
Командир військової частини отримував “відкати” за надбавки бійцям ООС.