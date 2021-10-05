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17:42 • 105619 просмотра

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ООС: боевики четыре раза нарушили "режим тишины"

ООС: боевики четыре раза нарушили "режим тишины"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 октября. УНН. Игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 в рамках Трехсторонней контактной группы, вооруженные формирования Российской Федерации и в дальнейшем осуществляют обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. За прошедшие сутки, 4 октября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщили в штабе ООС, передает УНН.

Детали

У Лебединского враждебные вооруженные формирования осуществили прицельный обстрел наших позиций из ручных и станковых противотанковых гранатометов, а также из подствольных гранатометов.

Вблизи Новотошковского враг дважды вел огонь из крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, на Луганщине зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10 с пересечением линии разграничения.

Потерь среди военнослужащих из состава Объединенных сил нет.

Реакция украинской стороны

На вооруженные провокации противника наши защитники открывали огонь и вынудили его прекратить огневую активность.

Ситуация с начала суток

По состоянию на 7:00 утра 5 октября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним

Командир воинской части получал “откаты” за надбавки бойцам ООС.

Украинские Национальные Новости

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