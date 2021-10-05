ООС: боевики четыре раза нарушили "режим тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 в рамках Трехсторонней контактной группы, вооруженные формирования Российской Федерации и в дальнейшем осуществляют обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. За прошедшие сутки, 4 октября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщили в штабе ООС, передает УНН.
Детали
У Лебединского враждебные вооруженные формирования осуществили прицельный обстрел наших позиций из ручных и станковых противотанковых гранатометов, а также из подствольных гранатометов.
Вблизи Новотошковского враг дважды вел огонь из крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Кроме того, на Луганщине зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10 с пересечением линии разграничения.
Потерь среди военнослужащих из состава Объединенных сил нет.
Реакция украинской стороны
На вооруженные провокации противника наши защитники открывали огонь и вынудили его прекратить огневую активность.
Ситуация с начала суток
По состоянию на 7:00 утра 5 октября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним
Командир воинской части получал “откаты” за надбавки бойцам ООС.