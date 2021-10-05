ООС: вдень бойовики тричі порушили "тишу", поранено українського військового

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Збройні формування Російської Федерації і далі обстрілюють позиції Збройних сил України, ігноруючи домовленості, які уклали 22 липня 2020 року в межах тристоронньої контактної групи.

"У районі Трьохізбенки ворожі збройні формування обстріляли наші позиції з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. Поблизу Новоташківського окупанти здійснили обстріл зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів. Біля Красногорівки ворог вів вогонь із автоматичних станкових гранатометів", — ідеться у повідомленні.

За даними пресцентру ООС, один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне осколкове поранення. Його евакуювали до лікарні після того, як надали невідкладну домедичну допомогу. Наразі стан військового задовільний.

Повідомляють, що на обстріли українські військові відкривали вогонь у відповідь, завдяки чому змусили противника зупинити вогневу активність.

Нагадаємо

Протягом минулої доби, 4 жовтня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.