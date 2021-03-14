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ООС: сегодня уже 9 вражеских обстрелов, ранен военный

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КИЕВ. 14 марта. УНН. С начала текущих суток на Донбассе в результате вражеского обстрела ранен один украинский военный - в районе Пивденного. Всего сегодня зафиксировано 9 обстрелов противником. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр ООС.

"С начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз обстреляли подразделения украинских военных", - говорится в сообщении.

Детали

По данным пресс-центра ООС, в частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", рядом с населенным пунктом Пивденное, 14 марта противник вел огонь из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В результате вражеских обстрелов позиций украинских подразделений один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил пулевое ранение. Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь, его эвакуировали в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья украинского защитника - удовлетворительное", - указали в штабе.

Также указано, что неподалеку Катериновки российско-оккупационные войска открывали огонь из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. А вблизи населенного пункта Луганское враг вел обстрел позиций украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов, а у поселка Троицкое - еще и из автоматических станковых и противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", как отмечается, 14 марта, вблизи населенных пунктов Опытное и Авдеевка, противник открывал огонь в сторону украинских позиций, применив подствольные гранатометы, а у поселка Пески - еще и ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Кроме этого, в районе населенного пункта Гнутово оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

"На обстрелы противника Вооруженные Силы Украины открывали огонь в ответ", - указали в пресс-центре ООС.

Также отмечается, что украинской стороной СЦКК были зафиксированы факты дооборудования российскими наемниками оборонительных позиций в направлении линии разграничения.

Реакция украинской стороны

Украинская сторона СЦКК сообщает о нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников.

"Действия российских оккупантов в который раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих договоренностей", - указали в штабе.

Дополнение

На Донбассе 13 марта боевики 10 раз нарушали "режим тишины".

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