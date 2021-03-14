ООС: сьогодні вже 9 ворожих обстрілів, поранено військового
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. З початку поточної доби на Донбасі внаслідок ворожого обстрілу поранено одного українського військового - у районі Південного. Загалом сьогодні зафіксовано 9 обстрілів противником. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресцентр ООС.
"З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації 9 разів обстріляли підрозділи українських військових", - йдеться у повідомленні.
Деталі
За даними пресцентру ООС, зокрема, в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поруч населеного пункту Південне, 14 березня противник вів вогонь з мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
"Внаслідок ворожих обстрілів позицій українських підрозділів один військовослужбовець Збройних Сил України отримав кульове поранення. Захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу, де йому надають необхідну медичну допомогу. Стан здоров’я українського захисника – задовільний", - вказали у штабі.
Також вказано, що неподалік Катеринівки російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. А поблизу населеного пункту Луганське ворог обстріляв позиції українських захисників з великокаліберних кулеметів, а біля селища Троїцьке – ще й з автоматичних станкових та протитанкових гранатометів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", як зазначається, 14 березня, поблизу населених пунктів Опитне та Авдіївка, противник відкривав вогонь у бік українських позицій, застосувавши підствольні гранатомети, а біля селища Піски – ще й ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю. Окрім цього, в районі населеного пункту Гнутове окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
"На обстріли противника Збройні Сили України відкривали вогонь у відповідь", - вказали у пресцентрі ООС.
Також зазначається, що українською стороною СЦКК було зафіксовано факти дообладнання російськими найманцями оборонних позицій в напрямку лінії розмежування.
Реакція української сторони
Українська сторона СЦКК повідомляє про порушення з боку збройних формувань РФ та її найманців.
"Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих домовленостей", - вказали у штабі.
Доповнення
На Донбасі 13 березня бойовики 10 разів порушували “режим тиші”.