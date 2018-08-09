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ООС: сегодня на Донбассе двое украинских защитников получили ранения

Киев • УНН

 • 8488 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. В течение текущих суток российские оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего два военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

ООС: сегодня на Донбассе двое украинских защитников получили ранения

"В течение текущих суток, от 7 до 18 часов российские оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе один раз с применением запрещенного минскими договоренностями вооружение", - говорится в сообщении.

Так, оккупанты открывали прицельный огонь в основном из гранатометов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Новотошковское, Марьинка, Старогнатовка, Богдановка, Лебединское, а по защитникам Гнутово враг открывал огонь из минометов калибром 82 мм.

"Два военнослужащие Объединенных сил в районе Новотошковского были ранены. Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой", - сообщили в пресс-центре.

Напомним, у контрольного пункта въезда-выезда "Марьинка" на Донбассе пограничник из состава Объединенных сил накануне подорвался на неизвестном взрывном устройстве, после чего его госпитализировали.

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