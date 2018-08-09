ООС: сьогодні на Донбасі двоє українських захисників отримали поранення

"Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 6 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі один раз із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння", - йдеться в повідомленні.



Так, окупанти відкривали прицільний вогонь в основному з гранатометів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Новотошківське, Мар’їнка, Старогнатівка, Богданівка, Лебединське, а по захисниках Гнутового ворог відкривав вогонь із мінометів калібром 82 мм.



"Два військовослужбовці Об’єднаних сил в районі Новотошківського були поранені. Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою", - повідомили в прес-центрі.



Нагадаємо, біля контрольного пункту в’їзду-виїзду "Мар’їнка" на Донбасі прикордонник зі складу Об’єднаних сил напередодні підірвався на невідомому вибуховому пристрої, після чого його госпіталізували.