ООС: несмотря на режим тишины - боевики совершили один обстрел украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. С начала текущих суток боевики осуществили обстрел вблизи Новотошковское, пишет УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
“С начала текущих суток враг совершил очередной провокационный обстрел вблизи Новотошковского, использовав для этого подствольные гранатометы и стрелковое оружие. Огонь не открывался. Ситуация остается полностью контролируемой украинскими воинами”, — указано в сообщении.
В штабе также добавили, что: “За прошедшие сутки зафиксирован один выстрел из подствольного гранатомета, совершившенный вооруженными формированиями Российской Федерации вблизи населенного пункта Новолуганское. Этот выстрел нес провокационный характер и был неприцелен, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали”.