ООС: попри режим тиші - бойовики здійснили один обстріл українських військових

“Від початку поточної доби ворог здійснив черговий провокативний обстріл поблизу Новотошківського, використавши для цього підствольні гранатомети та стрілецьку зброю. Вогонь у відповідь не відкривався. Ситуація залишається повністю контрольованою українськими воїнами”, — вказано у повідомленні.

У штабі також додали, що: “За минулу добу зафіксовано один постріл з підствольного гранатомету, що здійснили збройні формування Російської Федерації поблизу населеного пункту Новолуганське. Цей постріл ніс провокативний характер і був неприцільним, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали”.