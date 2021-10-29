ООС: вблизи Причепиловки ранен военный
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. С начала этих суток на востоке Украины со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня, ранен украинский военный. Об этом сообщил пресс-центр ООС, информирует УНН.
Детали
Вооруженные формирования Российской Федерации и далее обстреливают позиции Вооруженных сил Украины, игнорируя договоренности, заключенные 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.
"Вблизи Причепиловки оккупанты совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов. Один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", — говорится в сообщении.
По данным пресс-центра ООС, после оказания медицинской помощи военного эвакуировали в больницу. Состояние его здоровья — средней тяжести.
Добавим, что привлеченные к операции Объединенных сил пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 6 гектаров территории, передали на уничтожение 117 взрывоопасных предметов и полностью восстановили 7 поврежденных домов.
Напомним
За прошедшие сутки, 28 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня. В результате вражеских действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.