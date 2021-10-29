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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 53695 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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ООС: бойовики поранили двох військових

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Упродовж минулої доби, 28 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню, 5 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це пише УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.

ООС: бойовики поранили двох військових

Деталі

Поблизу Луганського окупанти двічі здійснили обстріли з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

В напрямку Кримського ворог два рази відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм. Також з мінометів калібру 82 мм російські найманці обстріляли наші позиції поблизу Красногорівки.

Біля Новозванівки противник застосував міномети калібру 120 мм. В бік Троїцького ворожі війська вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі Зайцевого окупанти два рази обстрілювали наші позиції, використовуючи ручні протитанкові та підствольні гранатомети, а також стрілецьку зброю. В бік Катеринівки ворог задіяв гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.
Позиції наших захисників біля Причепилівки потрапили під обстріл з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Поблизу Новоолександрівки обстріл вівся з підствольних гранатометів і стрілецької зброї. Біля Золотого-4 противник задіяв автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети.

Крім того на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок ворожих дій двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я обох - середньої важкості.

Наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли, не застосовуючи заборонен Мінськими домовленостями озброєння.

Поточна доба

Станом на 7 годину ранку, 29 жовтня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Поблизу Причепилівки окупанти здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

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