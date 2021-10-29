ООС: боевики ранили двух военных
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН . За прошедшие сутки, 28 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, 5 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Подробности
Вблизи Луганского оккупанты дважды совершили обстрелы из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.
В направлении Крымского враг два раза открывал огонь из минометов калибра 82 мм. Также из минометов калибра 82 мм российские наемники обстреляли наши позиции вблизи Красногоровки.
Возле Новозвановки противник применил минометы калибра 120 мм. В сторону Троицкого вражеские войска вели огонь из минометов калибра 82 мм, противотанковых ручных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе Зайцева кафиры два раза обстреливали наши позиции, используя ручные противотанковые и подствольные гранатометы, а также стрелковое оружие. В сторону Екатериновки враг задействовал гранатометы разных систем и стрелковое оружие.
Позиции наших защитников у Причепиловки попали под обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Вблизи Новоалександровки обстрел велся из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. У Золотого-4 противник задействовал автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы.
Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно «Орлан-10», с пересечением линии столкновения.
В результате вражеских действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья обоих – средней тяжести.
Наши защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
Текущее время
По состоянию на 7 часов утра, 29 октября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Вблизи Прицепыловки кафиры совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.