ООС: поблизу Причепилівки поранено військового

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Збройні формування Російської Федерації і далі обстрілюють позиції Збройних сил України, ігноруючи домовленості, які уклали 22 липня 2020 року в межах Тристоронньої контактної групи.

"Поблизу Причепилівки окупанти здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів. Один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення", — ідеться у повідомленні.

За даними пресцентру ООС, після надання домедичної допомоги військового евакуювали до лікарні. Стан його здоров’я — середньої тяжкості.

Додамо, що залучені до операції Об’єднаних сил піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 6 гектарів території, передали на знищення 117 вибухонебезпечних предметів та повністю відновили 7 пошкоджених будинків.

Нагадаємо

Упродовж минулої доби, 28 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню. Внаслідок ворожих дій двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення.