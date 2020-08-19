На Донбассе с начала суток сохраняется тишина — ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. С начала суток до полудня на всех участках ответственности подразделений из состава Объединенных сил сохранялась тишина. Об этом заявил представитель пресс-центра Министерства обороны капитан Михаил Шаравара во время брифинга, передает УНН.
"С начала текущих суток до полудня на всех участках ответственности подразделений из состава Объединенных сил сохранялась тишина. Среди наших защитников нет военных потерь и ранений", - сказал Шаравара.
По его словам, подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил, продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.
Как сообщал УНН, 18 августа на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано.
Напомним, в СНБО заявляли, что режим прекращения огня на Донбассе в целом выполняется четвертую неделю подряд, а единичные случаи его нарушения не имеют системного характера.