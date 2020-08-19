На Донбасі з початку доби зберігається тиша — ООС

"Від початку поточної доби до опівдня на усіх ділянках відповідальності підрозділів зі складу Об’єднаних сил зберігалася тиша. Серед наших захисників немає бойових втрат і поранень", - сказав Шаравара.

За його словами, підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.



Як повідомляв УНН, 18 серпня на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано.

Нагадаємо, у РНБО заявляли, що режим припинення вогню на Донбасі у цілому виконується четвертий тиждень поспіль, а поодинокі випадки його порушення не мають системного характеру.