На Донбасі з початку доби зберігається тиша — ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Від початку доби до опівдня на усіх ділянках відповідальності підрозділів зі складу Об’єднаних сил зберігалася тиша. Про це заявив представник пресцентру Міністерства оборони капітан Михайло Шаравара під час брифінгу, передає УНН.
"Від початку поточної доби до опівдня на усіх ділянках відповідальності підрозділів зі складу Об’єднаних сил зберігалася тиша. Серед наших захисників немає бойових втрат і поранень", - сказав Шаравара.
За його словами, підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.
Як повідомляв УНН, 18 серпня на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано.
Нагадаємо, у РНБО заявляли, що режим припинення вогню на Донбасі у цілому виконується четвертий тиждень поспіль, а поодинокі випадки його порушення не мають системного характеру.