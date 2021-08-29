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ООС: четыре вражеских нарушения "режима тишины", есть двое раненых

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КИЕВ. 29 августа. УНН. С начала текущих суток и до 17 часов в зоне ООС зафиксировано 4 вражеских нарушения режима прекращения огня, ранены два украинских военнослужащих. Об этом УНН сообщает со ссылкой на вечернюю сводку пресс-центра ООС.

Цитата:

"Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы. С начала этих суток зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

"В результате обстрелов российско-оккупационных войск 2 военнослужащие Объединенных сил получили ранения. Воинов транспортировали в лечебные учреждения. Состояние здоровья одного раненого украинского защитника оценивается медиками как тяжелое, другого - удовлетворительное", - добавили в штабе.

Детали

По данным пресс-центра, 29 августа вблизи Широкино вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские позиции из минометов 120-го калибра. У Золотого-4 противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Недалеко от населенного пункта Причепиловка российские наемники вели огонь из подствольных гранатометов.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

"На вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь в ответ", - указали в штабе.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

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