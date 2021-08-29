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Загострення у зоні ООС: внаслідок ворожого обстрілу поранено українського бійця

Київ • УНН

 • 19434 перегляди

КИЇВ. 29 серпня. УНН. Сьогодні внаслідок ворожого обстрілу у зоні ООС було поранено українського військовослужбовця, його у тяжкому стані евакуювали авіатранспортом до медичного закладу. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Цитата:

"29 серпня збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій захисників України... У результаті ворожого обстрілу військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення", - повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Північ" у Facebook.

Деталі

Зазначається, що воїнові надана медична допомога, після чого була здійснена його аеромедична евакуація до лікувального закладу. "Стан здоров'я пораненого українського захисника оцінюється медиками як тяжкий", - сказано у повідомленні.

"Для припинення вогневої активності ворога наші воїни застосували чергові вогневі засоби", - додали в оперативно-тактичному угрупованні.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Доповнення

28 серпня бойовики у зоні ООС 18 разів порушили "режим тиші", постраждали 10 військових.

Українські Національні Новини

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