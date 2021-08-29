ООС: чотири ворожих порушення "режиму тиші", є двоє поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. З початку поточної доби і до 17 години у зоні ООС зафіксовано 4 ворожих порушення режиму припинення вогню, поранено двох українських військовослужбовців. Про це УНН повідомляє з посиланням на вечірнє зведення пресцентру ООС.
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“Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи. Від початку цієї доби зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню”, — йдеться у повідомленні.
“В результаті обстрілів російсько-окупаційних військ 2 військовослужбовця Об’єднаних сил дістали поранення. Воїнів транспортували до лікувальних закладів. Стан здоров’я одного пораненого українського захисника оцінюється медиками як тяжкий, іншого — задовільний”, — додали у штабі.
Деталі
За даними пресцентру, 29 серпня поблизу Широкиного збройні формування Російської Федерації обстріляли українські позиції з мінометів 120-го калібру. Біля Золотого-4 противник вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Неподалік населеного пункту Причепилівка російські найманці вели вогонь з підствольних гранатометів.
Окрім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу “Орлан-10” із перетином лінії розмежування.
"На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь", - вказали у штабі.
Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.