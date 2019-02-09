ООС: боевики осуществили 9 обстрелов позиций украинских военных, есть погибший и раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. 8 февраля российские боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе два раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
Военные сообщили, что боевики вели обстрел (в полосе действий оперативно-тактической группировки “Восток”):
“ — с автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — в районе поселка Водяное;
— из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — в районе населенного пункта Павлополь;
— дважды из автоматических гранатометов, крупнокалиберных стрелкового оружия, а также зафиксирована работу вражеского снайпера — в районе города Авдеевка.
В свою очередь, в полосе действий оперативно-тактической группировки „Север“ противник обстрелял наши позиции:
” — трижды из минометов калибра 82 мм., автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — в районе поселка Крымское;
— из минометов калибра 120 мм. и стрелкового оружия — в районе Хутора Свободный;
— из гранатометов — в районе поселка Зайцево.
Вследствие коварных обстрелов боевиков один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения.
Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.
По данным разведки, 8 февраля, шесть боевиков уничтожены и семеро получили ранения.
В течение текущих суток враг огонь не открывал.