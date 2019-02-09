ООС: бойовики здійснили 9 обстрілів позицій українських військових, є загиблий та поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. 8 лютого російські бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі два рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
Військові повідомили, що бойовики вели обстріл (у смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Схід”):
" - з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі селища Водяне;
- з гранатометів та великокаліберних кулеметів – в районі населеного пункту Павлопіль;
- двічі з автоматичних гранатометів, великокаліберних стрілецької зброї, а також зафіксовано роботу ворожого снайпера – в районі міста Авдіївка.
У свою чергу, у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв наші позиції:
" - тричі з мінометів калібру 82 мм., автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі селища Кримське;
- з мінометів калібру 120 мм. та стрілецької зброї – в районі Хутора Вільний;
- з гранатометів – в районі селища Зайцеве.
Внаслідок підступних обстрілів бойовиків один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув та двоє отримали поранення.
Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів.
За даними розвідки, 8 лютого, шість бойовиків знищено та семеро отримали поранення.
Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.