ООС: бойовики здійснили 9 обстрілів позицій українських військових, є загиблий та поранені

Військові повідомили, що бойовики вели обстріл (у смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Схід”):

" - з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі селища Водяне;

- з гранатометів та великокаліберних кулеметів – в районі населеного пункту Павлопіль;



- двічі з автоматичних гранатометів, великокаліберних стрілецької зброї, а також зафіксовано роботу ворожого снайпера – в районі міста Авдіївка.

У свою чергу, у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв наші позиції:



" - тричі з мінометів калібру 82 мм., автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі селища Кримське;



- з мінометів калібру 120 мм. та стрілецької зброї – в районі Хутора Вільний;



- з гранатометів – в районі селища Зайцеве.

Внаслідок підступних обстрілів бойовиків один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув та двоє отримали поранення.

Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів.

За даними розвідки, 8 лютого, шість бойовиків знищено та семеро отримали поранення.

Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.