ООС: боевики осуществили 9 обстрелов позиций украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. 10 февраля боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня. 3 раза противник применял вооружение, запрещенное минского договоренностями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
Военные сообщили, что боевики вели обстрел (в полосе действий оперативно-тактической группировки “Восток”): “из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов — в районе города Авдеевка; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — в районе населенного пункта Опытное; из минометов калибра 82 мм — вблизи села Гнутово; из стрелкового оружия — у города Красногоровка. В полосе действий оперативно-тактической группировки „Север“ противник обстрелял наши позиции: из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — дважды вблизи поселка Южное; из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия — в районе села Крымское; из крупнокалиберных пулеметов — в районе населенного пункта Старый Айдар; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — у населенного пункта Светлодарск”.
В ходе боевых действий потери среди личного состава Объединенных сил нет.
“По данным разведки, 10 февраля одного оккупанта уничтожены и двое ранены”, — сообщили в пресс-центре ООС.