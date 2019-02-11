ООС: бойовики здійснили 9 обстрілів позицій українських військових

Військові повідомили, що бойовики вели обстріл (у смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Схід”): “з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів — в районі міста Авдіївка; з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — в районі населеного пункту Опитне; з мінометів калібру 82 мм — поблизу села Гнутове; зі стрілецької зброї — біля міста Красногорівка. У смузі дій оперативно-тактичного угруповання „Північ“ противник обстріляв наші позиції: з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — двічі поблизу селища Південне; з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї — в районі села Кримське; з великокаліберних кулеметів — в районі населеного пункту Старий Айдар; з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — біля населеного пункту Світлодарськ”.

В ході бойових дій втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

“За даними розвідки, 10 лютого одного окупанта знищено та двох поранено”, — повідомили у прес-центрі ООС.