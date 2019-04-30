ООС: боевики осуществили 8 обстрелов позиций украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. 29 апреля вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных Минскими соглашениями 82 мм минометов. Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник шесть раз обстрелял позиции Объединенных сил:
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- с 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи города Марьинка;
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- дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у населенного пункта Широкино;
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- дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Пески;
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- с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Павлополь.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг дважды обстрелял позиции наших защитников:
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- с 82 мм минометов - в районе населенного пункта Золотое-4;
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- с автоматических станковых гранатометов - возле села Майское.
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Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа. По данным разведки Объединенных сил, 29 апреля одного оккупанта были уничтожены.
С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток":
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- с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у села Лебединский;
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- из гранатометов различных систем - вблизи населенного пункта Пески.
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Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.