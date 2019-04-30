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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 112650 просмотра

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7 марта, 13:58 • 113603 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 141595 просмотра

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7 марта, 06:35 • 115026 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140012 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144949 просмотра

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6 марта, 17:07 • 130346 просмотра

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6 марта, 14:10 • 130373 просмотра

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ООС: боевики осуществили 8 обстрелов позиций украинских военных

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 апреля. УНН. 29 апреля вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных Минскими соглашениями 82 мм минометов. Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник шесть раз обстрелял позиции Объединенных сил:

  • с 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи города Марьинка;
  • дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у населенного пункта Широкино;
  • дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Пески;
  • с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Павлополь.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг дважды обстрелял позиции наших защитников:

  • с 82 мм минометов - в районе населенного пункта Золотое-4;
  • с автоматических станковых гранатометов - возле села Майское.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа. По данным разведки Объединенных сил, 29 апреля одного оккупанта были уничтожены.

С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток":

  • с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у села Лебединский;
  • из гранатометов различных систем - вблизи населенного пункта Пески.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.

Украинские Национальные Новости

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