ООС: бойовики здійснили 8 обстрілів позицій українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. 29 квітня збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню, з них двічі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 82 мм мінометів. Ворог також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник шість разів обстріляв позиції Об’єднаних сил:
-
- з 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — поблизу міста Мар’їнка;
-
- двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — біля населеного пункту Широкине;
-
- двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — поблизу населеного пункту Піски;
-
- з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї — поблизу населеного пункту Павлопіль.
-
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” ворог двічі обстріляв позиції наших захисників:
-
- з 82 мм мінометів — в районі населеного пункту Золоте-4;
-
- з автоматичних станкових гранатометів — біля села Травневе.
-
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді. За даними розвідки Об’єднаних сил, 29 квітня одного окупанта було знищено.
Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об’єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування “Схід”:
-
- з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — біля села Лебединське;
-
- з гранатометів різних систем — поблизу населеного пункту Піски.
-
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. На обстріл противника наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.