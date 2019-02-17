ООС: боевики совершили 6 обстрелов позиций украинских военных, есть погибший и раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. 16 февраля российские боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 1 раз с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
Военные сообщили, что боевики (в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток") вели огонь:
"- дважды, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - вблизи города Авдеевка;
- со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Павлополь;
- со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - у населенного пункта Гнутово ".
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" враг дважды обстрелял украинских защитников в районе села Крымское:
"- с минометов калибра 82 мм, вооружение боевой машины пехоты, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- со станковых гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов".
Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один защитник Украины получил ранения.
Подразделения обороняющихся отвечали на вражеский огонь очередными огневыми средствами.
По данным разведки, 16 февраля пять боевиков уничтожены и четверо ранены.
Добавляется, что с начала текущих суток враг дважды обстрелял наши позиции: "в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" - вблизи населенного пункта Водяное из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия" и "в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" - в районе населенного пункта Екатериновка с минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов".
В результате этих обстрелов один украинский военнослужащий ранен.