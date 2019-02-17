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ООС: бойовики здійснили 6 обстрілів позицій українських військових, є загиблий та поранений

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 лютого. УНН. 16 лютого російські бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі 1 раз із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.

Військові повідомили, що бойовики (у смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Схід”) вели вогонь:

" - двічі, з гранатометів різних систем та стрілецької зброї – поблизу міста Авдіївка;
- зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту Павлопіль;
- зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – біля населеного пункту Гнутове".

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог двічі обстріляв українських захисників у районі села Кримське:
  – із мінометів калібру 82 мм, озброєння бойової машини піхоти, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
– зі станкових гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів".

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один захисник України отримав поранення.

Підрозділи, що обороняються, відповідали на ворожий вогонь черговими вогневими засобами.

За даними розвідки, 16 лютого п'ятьох бойовиків знищено та чотирьох поранено.

Додається, що від початку поточної доби ворог двічі обстріляв наші позиції: "у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" – поблизу населеного пункту Водяне з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї" та "у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" – в районі населеного пункту Катеринівка із мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів".

В результаті цих обстрілів один український військовослужбовець поранений.

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