ООС: боевики совершили 27 обстрелов позиций украинских военных

“Напряженная обстановка остается в районе населенного пункта Новотошковское, что на Луганщине. Наряду со стрелковым оружием и гранатометами, оккупанты открывали огонь из 122 мм артиллерии и 120 мм минометов”, — указано в сообщении.

Также в штабе добавили, что: “На Донецком направлении враг преимущественно использовал стрелковое оружие и гранатометы. Бои не высокой интенсивности велись на разных участках фронта. В частности у населенных пунктов Верхнеторецкое, Авдеевка, Луганское и Зайцево враг открывал огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов”.

“На Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Водяное и Гнутово активные боевые действия начались около 18:00. В течение часа противник вел огонь из артиллерии 122-го калибра. Также по позициям Объединенных Сил у Лебединского враг открывал огонь из минометов калибром 120 мм. Защитники Мариуполя надежно удерживали позиции и не позволили оккупантам улучшить свое тактическое положение”, - говорится в сводке ООС.

“В течение текущих суток враг дважды открывал огонь по нашим защитникам в районе Новотошковского из минометов 82-го калибра, а также дважды обстрелял позиции у Лебединского из гранатометов и стрелкового оружия. Во время боевых действий за минувшие сутки потерь среди наших войск нет”, - сообщили в пресс-центре.