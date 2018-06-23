ООС: боевики совершили 27 обстрелов позиций украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. 23 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной и контролируемой. Боевики 27 раз нарушали режим прекращения огня, из них 8 раз применяли запрещенную минского договоренностями оружие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
“Напряженная обстановка остается в районе населенного пункта Новотошковское, что на Луганщине. Наряду со стрелковым оружием и гранатометами, оккупанты открывали огонь из 122 мм артиллерии и 120 мм минометов”, — указано в сообщении.
Также в штабе добавили, что: “На Донецком направлении враг преимущественно использовал стрелковое оружие и гранатометы. Бои не высокой интенсивности велись на разных участках фронта. В частности у населенных пунктов Верхнеторецкое, Авдеевка, Луганское и Зайцево враг открывал огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов”.
“На Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Водяное и Гнутово активные боевые действия начались около 18:00. В течение часа противник вел огонь из артиллерии 122-го калибра. Также по позициям Объединенных Сил у Лебединского враг открывал огонь из минометов калибром 120 мм. Защитники Мариуполя надежно удерживали позиции и не позволили оккупантам улучшить свое тактическое положение”, - говорится в сводке ООС.
“В течение текущих суток враг дважды открывал огонь по нашим защитникам в районе Новотошковского из минометов 82-го калибра, а также дважды обстрелял позиции у Лебединского из гранатометов и стрелкового оружия. Во время боевых действий за минувшие сутки потерь среди наших войск нет”, - сообщили в пресс-центре.