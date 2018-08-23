ООС: боевики совершили 24 обстрелы позиций украинских военных

Военные сообщили, что незаконные вооруженные формирования: “вели прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях с минометов калибра 82 и 120 мм, ствольной артиллерии калибра 122 мм. Враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Екатериновка, Опытное, Пески, Марьинка, Старогнатовка, Гнутово, Павлополь, Лебединское, Водяное. Вблизи Гнутово оккупанты обстреляли позиции Объединенных войск из артиллерии калибра 122 мм. Также противник применил против наших защитников 120 мм минометы в районе Крымского и 82 мм минометы в районе населенного пункта Пески”.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

“В течение текущих суток российские оккупационные войска из артиллерии, минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли позиции украинских защитников вблизи Новотошковского, Крымского, Старогнатовки и Водяного. В ходе боя погиб один военнослужащий Вооруженных Сил Украины. По данным разведки, один оккупант уничтожен”, — добавили в пресс-центре ООС.