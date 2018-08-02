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ООС: боевики совершили 21 обстрел позиций украинских военных

ООС: боевики совершили 21 обстрел позиций украинских военных

Киев  •  УНН

 • 12400 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. За прошедшие сутки, 1 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Боевики 21 раз открывали огонь по позициям наших войск. Тяжелое вооружение не применялось. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

Военные сообщили, что незаконные вооруженные формирования: “вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях с вооружения БМП, по защитниках Крымского, Станицы Луганской, Новолуганского, Майского, Новомихайловки, Марьинки, Лебединского, Талаковки, Павлополя, Гнутово и Водяного”.

“За прошедшие сутки в ходе боевых действий трое военнослужащих Объединенных сил были ранены. За прошедшие сутки также обнаружено отсутствие одного военнослужащего подразделения Объединенных сил. Организовано его поиски”, — указано в сообщении.

“В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 8 раз открывали огонь по позициям украинских защитников у Крымского, Новолуганского, Лебединского, Гнутово и Широкино. Наряду с этим, оккупанты обстреляли наши позиции у Водяного из 82-мм миномета. По данным разведки 5 оккупантов погибло и 4 получили ранения. В текущие сутки двое наших защитников были ранены”, — информируют в пресс-центре ООС.

Украинские Национальные Новости

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