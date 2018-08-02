ООС: бойовики здійснили 21 обстріл позицій українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Минулої доби, 1 серпня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Бойовики 21 раз відкривали вогонь по позиціях наших військ. Важке озброєння не застосовувалося. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
Військові повідомили, що незаконні збройні формування: “вели прицільний вогонь в основному із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП, по захисниках Кримського, Станиці Луганської, Новолуганського, Травневого, Новомихайлівки, Мар’їнки, Лебединського, Талаківки, Павлополя, Гнутового та Водяного”.
“За минулу добу у ході бойових дій трьох військовослужбовців Об’єднаних сил було поранено. Упродовж минулої доби також виявлено відсутність одного військовослужбовця підрозділу Об’єднаних сил. Організовано його пошуки”, — вказано у повідомленні.
“Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 8 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Кримського, Новолуганського, Лебединського, Гнутового та Широкино. Поряд із цим, окупанти обстріляли наші позиції біля Водяного із 82-мм міномету. За даними розвідки 5 окупантів загинуло та 4 дістали поранення. У поточну добу двох наших захисників було поранено”, — інформують у прес-центрі ООС.