ООС: боевики совершили 21 обстрел позиций украинских военных

“Российские оккупационные войска вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Майорска, Авдеевки, Марьинки, Лебединского, Гнутово, Талаковки, Павлополя, Водяного и Широкино. Вместе с тем, оккупанты вблизи Крымского и Лебединского обстреляли позиции Объединенных сил с 82-мм минометов, а у Талаковки — с 120-мм миномета”, — указано в сообщении.

В штабе также добавили, что: “Вчера, в результате боевых действий врага двое наших военнослужащих получили ранения”.

“В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 4 раза открывали огонь по позициям украинских защитников у Авдеевки, Марьинки и Павлополя, а защитники Водяного подверглись прицельному огню с ПТУР и запрещенного 120-мм миномета. Потерь среди защитников Украины нет. По данным разведки 4 оккупанта получили ранения”, - сообщили военные.