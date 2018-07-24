ООС: бойовики здійснили 21 обстріл позицій українських військових

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КИЇВ. 24 липня. УНН. 23 липня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Бойовики 21 раз відкривали вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 3 рази із озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.

“Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь по захисниках Кримського, Майорська, Авдіївки, Мар’їнки, Лебединського, Гнутового, Талаківки, Павлополя, Водяного та Широкиного. Разом з цим, окупанти поблизу Кримського та Лебединського обстріляли позиції Об’єднаних сил з 82-мм мінометів, а біля Талаківки — із 120-мм міномету”, — вказано у повідомленні.

У штабі також додали, що: “Вчора, внаслідок бойових дій ворога двоє наших військовослужбовців отримали поранення”.

“Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 4 рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Авдіївки, Мар’їнки та Павлополя, а захисники Водяного зазнали прицільного вогню із ПТКР та забороненого 120-мм міномету. Втрат серед захисників України немає. За даними розвідки 4 окупанти отримали поранення”, — повідомили військові.

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