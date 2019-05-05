ООС: боевики совершили 16 обстрелов позиций украинских военных

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 64470 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 92573 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 101527 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 103428 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 126726 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112579 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138431 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144756 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130201 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130260 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Актуальное
ООС: боевики совершили 16 обстрелов позиций украинских военных

ООС: боевики совершили 16 обстрелов позиций украинских военных

Киев  •  УНН

 • 14679 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. 4 мая боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

Военные сообщили, что боевики (в полосе действий оперативно-тактической группировки “Восток”) обстреляли 12 раз украинских военных: “с 82 мм минометов — вблизи города Авдеевка; четыре раза из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — около населенных пунктов Марьинка, Новомихайловка, Каменка и Лебединское; из станковых противотанковых гранатометов — вблизи села Чермалык; дважды с подствольных гранатометов — вблизи населенных пунктов Пески и Марьинка; из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — у населенного пункта Талаковка; трижды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — около населенных пунктов Лебединское и Новотроицкое. В районе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“ позиции наших защитников были обстреляны четыре раза: с 120 мм минометов — около населенного пункта Зайцево; с 82 мм минометов — в районе населенного пункта Луганское; из вооружения боевых машин пехоты и станковых противотанковых гранатометов — около населенного пункта Новоалександровка; с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — вблизи населенного пункта Золотое-4”.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. По данным разведки Объединенных сил, 4 мая двое боевиков — уничтожены, еще двое — ранены.

“С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки „Восток“ противник из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял наши позиции вблизи населенного пункта Лебединское. Из вооружения боевых машин пехоты и гранатометов различных систем враг обстрелял позиции Объединенных сил у населенного пункта Новоалександровка в районе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет”, — добавили в пресс-центре ООС.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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