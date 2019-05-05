ООС: боевики совершили 16 обстрелов позиций украинских военных

Военные сообщили, что боевики (в полосе действий оперативно-тактической группировки “Восток”) обстреляли 12 раз украинских военных: “с 82 мм минометов — вблизи города Авдеевка; четыре раза из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — около населенных пунктов Марьинка, Новомихайловка, Каменка и Лебединское; из станковых противотанковых гранатометов — вблизи села Чермалык; дважды с подствольных гранатометов — вблизи населенных пунктов Пески и Марьинка; из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — у населенного пункта Талаковка; трижды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — около населенных пунктов Лебединское и Новотроицкое. В районе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“ позиции наших защитников были обстреляны четыре раза: с 120 мм минометов — около населенного пункта Зайцево; с 82 мм минометов — в районе населенного пункта Луганское; из вооружения боевых машин пехоты и станковых противотанковых гранатометов — около населенного пункта Новоалександровка; с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — вблизи населенного пункта Золотое-4”.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. По данным разведки Объединенных сил, 4 мая двое боевиков — уничтожены, еще двое — ранены.

“С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки „Восток“ противник из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял наши позиции вблизи населенного пункта Лебединское. Из вооружения боевых машин пехоты и гранатометов различных систем враг обстрелял позиции Объединенных сил у населенного пункта Новоалександровка в районе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет”, — добавили в пресс-центре ООС.