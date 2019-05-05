ООС: бойовики здійснили 16 обстрілів позицій українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. 4 травня бойовики 16 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
Військові повідомили, що бойовики (у смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Схід”) обстріляли 12 разів українських військових: “з 82 мм мінометів — поблизу міста Авдіївка; чотири рази з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — біля населених пунктів Мар’їнка, Новомихайлівка, Кам’янка і Лебединське; з станкових протитанкових гранатометів — поблизу села Чермалик; двічі з підствольних гранатометів — поблизу населених пунктів Піски і Мар’їнка; з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів — біля населеного пункту Талаківка; тричі з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — біля населених пунктів Лебединське і Новотроїцьке. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Північ“ позиції наших захисників були обстріляні чотири рази: з 120 мм мінометів — біля населеного пункту Зайцеве; з 82 мм мінометів — в районі населеного пункту Луганське; з озброєння бойових машин піхоти та станкових протитанкових гранатометів — біля населеного пункту Новоолександрівка; з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — поблизу населеного пункту Золоте-4”.
Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення. За даними розвідки Об’єднаних сил, 4 травня двоє бойовиків — знищені, ще двоє — поранено.
“Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об’єднаних сил. В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування „Схід“ противник з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляв наші позиції поблизу населеного пункту Лебединське. З озброєння бойових машин піхоти та гранатометів різних систем ворог обстріляв позиції Об’єднаних сил біля населеного пункту Новоолександрівка в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування „Північ“. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає”, — додали у прес-центрі ООС.