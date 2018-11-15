ООС: боевики совершили 16 обстрелов позиций украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. 14 ноября, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Боевики 16 раз открывали огонь по позициям наших войск. В пяти случаях противник применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
Военные сообщили, что незаконные вооруженные формирования вели: “обстрелы наших оборонительных укреплений в районах населенных пунктов Счастье, Айдар, Крымское, Верхнеторецкое, Пески, Новоселовка Вторая, Красногоровка, Гранитное, Павлополь, Гнутово, Лебединское. Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из вооружения БМП, зенитной установки ЗУ-23-2 и минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи хутора Вольный. Такие же минометы захватчики применили и у Счастье, Крымского и Старого Айдара”.
В ходе боевых действий, ранения получил один военнослужащий Объединенных сил.
“Подразделения Объединенных сил продолжают выполнять боевые задачи в усиленном режиме, во всех случаях открытия огня противником принимают адекватные меры с целью сохранения жизни и здоровья военнослужащих Вооруженных Сил Украины и гражданского населения. По данным разведки, за прошедшие сутки, трех российских оккупантов было уничтожено, еще трое захватчиков — получили ранения. 15 ноября враг активизировался на Горловском направлении. Ночью, оккупанты совершили два интенсивных обстрела в районах Шумов и Южного. В обоих случаях противник применил минометы калибра 82, а у Южного — еще и 120 мм. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил не допущено”, - сообщили в пресс-центре ООС.