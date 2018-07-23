ООС: боевики совершили 15 обстрелов позиций украинских военных

В штабе отметили, что противник вел: “прицельный огонь по защитникам Крымского, Новоалександровки, Зайцевого, Авдеевки, Старогнатовки, Марьинки, Лебединского, Талаковки, Гнутового, Водяного и Широкино”.

“В результате боевых действий врага один наш военнослужащий получил ранения. В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск дважды открывали огонь по позициям украинских защитников у Майорска и Широкино”, — добавили в пресс-центре.

“По данным разведки двое оккупантов получили ранения”, — сообщили военные.