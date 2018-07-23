ООС: бойовики здійснили 15 обстрілів позицій українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. 22 липня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Бойовики 15 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Важке озброєння не застосовувалося. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
У штабі зазначили, що противник вів: “прицільний вогонь по захисниках Кримського, Новоолександрівки, Зайцевого, Авдіївки, Старогнатівки, Мар’їнки, Лебединського, Талаківки, Гнутового, Водяного та Широкиного”.
“Внаслідок бойових дій ворога один наш військовослужбовець отримав поранення. Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ двічі відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Майорська та Широкиного”, — додали у прес-центрі.
“За даними розвідки двоє окупантів отримали поранення”, — повідомили військові.