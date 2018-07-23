ООС: бойовики здійснили 15 обстрілів позицій українських військових

У штабі зазначили, що противник вів: “прицільний вогонь по захисниках Кримського, Новоолександрівки, Зайцевого, Авдіївки, Старогнатівки, Мар’їнки, Лебединського, Талаківки, Гнутового, Водяного та Широкиного”.

“Внаслідок бойових дій ворога один наш військовослужбовець отримав поранення. Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ двічі відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Майорська та Широкиного”, — додали у прес-центрі.

“За даними розвідки двоє окупантів отримали поранення”, — повідомили військові.