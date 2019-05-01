ООС: боевики совершили 13 обстрелов позиций украинских военных, есть погибший и раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. 30 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных Минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов. Враг также обстреливал наших защитников из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник 11 раз обстрелял позиции Объединенных сил:
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- с 82 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — вблизи населенного пункта Павлополь;
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- из противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия — вблизи села Талаковка;
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- из гранатометов различных систем — у населенного пункта Пески;
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- четыре раза из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — вблизи населенного пункта Лебединский;
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- с станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — в районе населенного пункта Опытное;
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- с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — у населенного пункта Широкино;
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- дважды с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — у города Марьинка.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” враг дважды обстрелял позиции наших защитников:
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- с 120 мм минометов — в районе населенного пункта Троицкое;
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- из крупнокалиберных пулеметов — у населенного пункта Луганское.
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Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, один получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 30 апреля двое боевиков были уничтожены, еще трое — ранены.
С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактического группировки “Восток”:
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- из крупнокалиберных пулеметов — возле села Лебединский;
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- с стрелкового оружия — вблизи населенного пункта Гранитное.
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Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрелы противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.