ООС: бойовики здійснили 13 обстрілів позицій українських військових, є загиблий та поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. 30 квітня збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню, з них двічі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 120 і 82 мм мінометів. Ворог також обстрілював наших захисників з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр штабу ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 11 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
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- з 82 мм мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Павлопіль;
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- з протитанкових ракетних комплексів та стрілецької зброї – поблизу села Талаківка;
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- з гранатометів різних систем – біля населеного пункту Піски;
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- чотири рази з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Лебединське;
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- з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі населеного пункту Опитне;
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- з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля населеного пункту Широкине;
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- двічі з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля міста Мар'їнка.
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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог двічі обстріляв позиції наших захисників:
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- з 120 мм мінометів – в районі населеного пункту Троїцьке;
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- з великокаліберних кулеметів – біля населеного пункту Луганське.
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Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, один отримав поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 30 квітня двох бойовиків було знищено, ще трьох – поранено.
Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід":
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- з великокаліберних кулеметів – біля села Лебединське;
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- з стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Гранітне.
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Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На обстріли противника наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.