ООС: боевики осуществили 1 обстрел позиций украинских военных

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг 1 раз обстрелял наши позиции в районе населенного пункта Крымское.

Вооружение, запрещено Минскими договоренностями, не применялось.

Потерь среди наших защитников нет.

С начала текущих суток враг наши позицию не обстреливал.