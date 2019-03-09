ООС: боевики осуществили 1 обстрел позиций украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. 8 марта российские боевики один раз открывали огонь по позициям Объединенных сил. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг 1 раз обстрелял наши позиции в районе населенного пункта Крымское.
Вооружение, запрещено Минскими договоренностями, не применялось.
Потерь среди наших защитников нет.
С начала текущих суток враг наши позицию не обстреливал.