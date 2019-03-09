ООС: бойовики здійснили 1 обстріл позицій українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. 8 березня російські бойовики один раз відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” ворог 1 раз обстріляв наші позиції в районі населеного пункту Кримське.
Озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, не застосовувалося.
Втрат серед наших захисників немає.
Від початку поточної доби ворог наші позиції не обстрілював.