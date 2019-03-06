ООС: боевики уже четыре раза обстреляли позиции ВСУ

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КИЕВ. 6 марта. УНН. С начала этих суток, по состоянию на 12:00, в зоне проведения операции Объединенных сил зафиксировано четыре вражеских обстрела с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом во время брифинга сообщил представитель пресс-центра Минобороны полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

"С начала этого периода, по состоянию на 12:00, зафиксировано четыре прицельных обстрела со стороны противника, который применил запрещенное Минскими соглашениями вооружение", - сказал Гуцуляк.

По его словам, на Луганском направлении с 7:55 в течение 40 минут оккупанты выпустили 17 мин 120-го калибра по нашим защитникам Новолуганского.

На Донецком направлении боевики продолжают вести интенсивные обстрелы на приморском участке. После 7:00 утра в течение двух часов по направлению оккупированных Ужовки и Саханки враг вел прицельные обстрелы по позициям украинских защитников Водяного и Лебединского из минометов 120-го калибра и 122-мм артиллерии.

"В целом здесь зафиксировано более 10 артиллерийских выстрелов и разрывы около 60 вражеских мин", - уточнил Гуцуляк.

Также после 8:00 утра зафиксировано вражеский артиллерийский обстрел по украинским защитникам Гнутового. Боевики несколько раз применяли 122-мм артиллерию.

"Защитники Украины несколько раз вели адекватные оборонительные действия с применением дежурных огневых средств", - уточнили в Минобороны.

Напомним, 5 марта боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня, шесть раз применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

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