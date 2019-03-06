ООС: бойовики вже чотири рази обстріляли позиції ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. З початку цієї доби, станом на 12:00, у зоні проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано чотири ворожі обстріли із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це під час брифінгу повідомив представник прес-центру Міноборони полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"Від початку цієї доби, станом на 12:00, зафіксовано чотири прицільні обстріли з боку противника, який застосував заборонене Мінськими угодами озброєння", - сказав Гуцуляк.
За його словами, на Луганському напрямку з 07:55 протягом 40 хвилин окупанти випустили 17 мін 120-го калібру по наших оборонцях Новолуганського.
На Донецькому напрямку бойовики продовжують вести інтенсивні обстріли на приморській ділянці. Після 07:00 ранку протягом двох годин з напрямку окупованих Ужівки та Саханки ворог вів прицільні обстріли по позиціях українських захисників Водяного та Лебединського з мінометів 120-го калібру та 122-мм артилерії.
"Загалом тут зафіксовано понад 10 артилерійських пострілів та розриви близько 60 ворожих мін", - уточнив Гуцуляк.
Також після 08:00 ранку зафіксовано ворожий артилерійський обстріл по українських захисниках Гнутового. Бойовики кілька разів застосовували 122-мм артилерію.
"Захисники України декілька разів вели адекватні оборонні дії із застосуванням чергових вогневих засобів", - уточнили в Міноборони.
Нагадаємо, 5 березня бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню, шість разів застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.