ООС: боевики восемь раз обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. 23 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
3 обстрела российскими оккупационными войсками наших позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", у населенного пункта Южное. Враг вел огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил 5 обстрелов:
дважды у Песков - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
два раза вблизи Водяного - с автоматических гранатометов, стрелкового оружия и РПГ;
неподалеку Верхнеторецкого - из крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов.
Вчера, 23 ноября, потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие обстрелов не было.
С начала этого периода российские оккупационные войска, из крупнокалиберных пулеметов, вели прицельный огонь в районе Тарамчука. Обстрел продолжался более получаса. Потерь с нашей стороны не зафиксировано.
Напомним, в штабе ООС рассказали о ситуации на участках разведения.