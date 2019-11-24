ООС: бойовики вісім разів обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. 23 листопада збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.
3 обстріли російськими окупаційними військами наших позицій зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", біля населеного пункту Південне. Ворог вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив 5 обстрілів:
двічі біля Пісків – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
два рази поблизу Водяного – з автоматичних гранатометів, стрілецької зброї та РПГ;
неподалік Верхньоторецького – з великокаліберних кулеметів і автоматичних гранатометів.
Вчора, 23 листопада, втрат серед особового складу Об'єднаних сил внаслідок обстрілів не було.
З початку цієї доби російські окупаційні війська, з великокаліберних кулеметів, вели прицільний вогонь у районі Тарамчука. Обстріл тривав понад півгодини. Втрат з нашого боку не зафіксовано.
Нагадаємо, у штабі ООС розповіли про ситуацію на ділянках розведення.