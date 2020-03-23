ООС: боевики три раза обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. 22 марта вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":
неподалеку Водяного - с 82-мм минометов - 5 мин;
вблизи Павлополя - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
в районе населенного пункта Березово - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.
Подразделения Объединенных сил применили дежурные огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ.
Вчера, 22 марта, потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было.
С началом этих суток, 23 марта, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь среди наших защитников нет.
Напомним, на участках разведения соблюдается режим тишины.