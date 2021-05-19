ООС: боевики шесть раз нарушили "режим тишины"

Детали

В частности, неподалеку Песков враг дважды открывал огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

У населенных пунктов Светлодарск и Зайцево оккупанты совершили обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

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Вблизи Красногоровки противник совершил обстрел из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов, а у Авдеевки — с подствольных гранатометов.

Боевых потерь среди наших защитников нет.

Реакция украинской стороны

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

По состоянию на 7:00 утра, 19 мая, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.