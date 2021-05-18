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The Guardian

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"Ніхто в Європі не повинен жити під окупацією": прем'єрка Естонії відвідала район ООС на Донбасі

Київ • УНН

 • 16381 перегляди

КИЇВ. 18 травня. УНН. Сьогодні, в рамках візиту в Україну, прем’єр-міністерка Естонської Республіки Кая Каллас і Надзвичайний та Повноважний посол Естонської Республіки Каймо Кууск відвідали район проведення ООС. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт уряду Естонії.

"Ніхто в Європі не повинен жити під окупацією": прем'єрка Естонії відвідала район ООС на Донбасі

Що відомо

В ході поїздки на Луганщину, делегація ознайомилася з роботою та інфраструктурою КПВВ “Станиця Луганська”, який планується модернізувати. Цей КПВВ із семи відкритих в районі проведення ООС, проводить повноцінний пропуск громадян.

Під час брифінгу Прем’єр-міністр Естонської Республіки пані Кая Каллас наголосила, що Естонія підтримує суверенітет та територіальну цілісність України в контексті тривалої збройної агресії РФ.

Цитата

“Ніхто в Європі не повинен жити в зоні бойових дій або під окупацією. Ми всі партнери і друзі України, і маємо покласти край бойовим діям. Разом з міжнародними партнерами ми працювали для того, щоб зробити конкретні кроки і захистити Україну. Росія має знати ціну і наслідки своєї агресії. Сьогодні я присутня тут, щоб сказати: ми стоїмо поруч з вами. Сім років після початку агресії і стільки, скільки в цьому буде потреба, ми будемо допомагати. Безпека України — це безпека Європи. Я вражена, на якому рівні ви готові захищати своїх громадян і про них піклуватися”, — зазначила Прем’єр-міністр Естонії.

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“Кордони України будуть визнані на міжнародному рівні, а це означає, що Луганськ — це Україна, Донецьк — Україна і Крим — це Україна”! — підкреслила вона.

Деталі

Прем’єрка Каллас поінформувала представників ЗМІ, що Естонія підтримує декілька проєктів, спрямованих на підвищення добробуту школярів і забезпечення рівних можливостей в сфері освіти на Донбасі. Це зокрема, забезпечення інтернетом двох місцевих сіл і надання гуманітарної допомоги малозабезпеченим сім’ям. Крім того, повідомили, що естонська сторона надає фінансову допомогу для підтримки українських територій, що постраждали внаслідок збройної агресії РФ та лісовому фонду, який минулого року зазнав великих пожеж.

Під час візиту на КПВВ “Станиця Луганська” Кая Каллас також повідомила про наміри Естонії допомогти у відновленні лісів Луганщини, знищених у минулорічних пожежах, а саме профінансувати придбання близько 70 тисяч саджанців. З цього приводу делегація з повітря оглянула наслідки лісових пожеж на Луганщині.

Нагадаємо

Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі бойовики три рази порушили режим припинення вогню.

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