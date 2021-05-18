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The Guardian

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ООС: бойовики тричі відкривали вогонь біля Авдіївки та Пісків

Київ • УНН

 • 16774 перегляди

КИЇВ. 18 травня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики три рази порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на штаб ООС.

ООС: бойовики тричі відкривали вогонь біля Авдіївки та Пісків

Цитата: 

"Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська і надалі здійснюють обстріли позицій Збройних Сил України. З початку цієї доби, 18 травня, було зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації", - повідомили у штабі.

Деталі 

Зокрема, ворог двічі відкривав вогонь із великокаліберних кулеметів, підствольних гранатометів та стрілецької зброї поблизу Пісків.

У напрямку Авдіївки противник здійснив обстріл з підствольних гранатометів.

Як наголосили в штабі, бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає. Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ, використовуючи координаційний механізм.

Крім того, у районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували понад 12 гектарів території та передали на знищення 62 вибухонебезпечні предмети.

"Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил", - зазначили в штабі ООС.

Доповнення 

17 травня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню.

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