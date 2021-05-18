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ООС: боевики трижды открывали огонь возле Авдеевки и Песок

Киев • УНН

 • 16774 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики три раза нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.

ООС: боевики трижды открывали огонь возле Авдеевки и Песок

Цитата:

"Игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы, российско-оккупационные войска и в дальнейшем осуществляют обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. С начала этих суток, 18 мая, было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - сообщили в штабе.

Детали

В частности, враг дважды открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия вблизи Песок.

В направлении Авдеевки противник совершил обстрел из подствольных гранатометов.

Как отметили в штабе, боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет. Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ, используя координационный механизм.

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали более 12 гектаров территории и передали на уничтожение 62 взрывоопасных предмета.

"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - отметили в штабе ООС.

Дополнение

17 мая в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.

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